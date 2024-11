Presidente do Atlético-MG convoca torcida e relembra virada sobre o Flamengo

Torcida do Atlético-MG no Maracanã durante o duelo com o Flamengo (Foto: Divulgação / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho mandou recado para a torcida após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O dirigente convocou os torcedores a acreditar na conquista do título e relembrou a virada do Galo sobre o Rubro-Negro nas semifinais de 2014.

▶️ Hulk minimiza resultado do Atlético-MG no Maracanã: ‘Tudo em aberto’

➡️ Milito reconhece erros do Atlético-MG e convoca torcida para a Arena MRV

A Massa Atleticana acredita e eu também acredito. Lá vai ser um jogo diferente. Nós poderíamos ter marcado mais um gol aqui (no Maracanã), não seria nenhum absurdo, porque nós tivemos as oportunidades. A história vai ser diferente lá, nós vamos trabalhar. Em 2014 perdemos de 2 a 0, nos poucos minutos do primeiro tempo, aos 30, se não me engano, tomamos um gol, e depois fizemos 4 a 1 - disse o presidente

- Tudo é possível, e nós temos time para ser campeão. Nós vamos fazer alguma coisa para motivar a torcida, envolver a torcida no jogo. Nosso departamento de comunicação faz isso com muita competência. Vai ser um momento no qual podemos ir mais motivados ainda para reverter esse placar - completou.

Sérgio Coelho ainda deu suporte a Gabriel Milito e à comissão técnica do Atlético-MG. O dirigente declarou acreditar na competência do treinador e voltou a convocar a torcida para apoiar a equipe no jogo de volta.

- Eu acredito no Milito, acredito na comissão técnica. Ele colocou o Kardec no momento que precisava, colocou o Galo para frente. Aproveito para convocar a torcida para apoiar o time do primeiro ao último minuto, e nosso lema é esse: eu acredito. Todos nós acreditamos, e vai ser diferente. Vamos fazer de lá um caldeirão - afirmou Coelho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gramado da Arena MRV

O presidente do Atlético-MG comentou também as condições do gramado da Arena MRV, que passou por problemas e foi muito criticado ao longo da temporada. O mandatário atleticano disse que o campo estará em condições para receber o Flamengo na partida de volta da final da Copa do Brasil.

- O gramado vai estar em condições, pelas informações que nós temos, pelo trabalho que está sendo feito, o gramado vai estar bacana para praticarmos um futebol de alto nível - declarou o Sérgio Coelho.