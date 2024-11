Hulk minimiza resultado do Atlético-MG no Maracanã: ‘Tudo em aberto’

Hulk exaltou maturidade do time e diz que decisão está aberta. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 03/11/2024 - 20:53 • Rio de Janeiro

O atacante Hulk, capitão do Atlético-MG, reconheceu que o time não fez uma boa partida neste domingo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mas o jogador ressaltou que o gol de Alan Kardec na reta final do jogo, que definiu o placar em 3 a 1 no Maracanã, manteve o time mineiro vivo na disputa.

— Com certeza, está tudo em aberto. O Flamengo é um grande time, fez o resultado no Maracanã, mas temos a oportunidade de reverter na nossa casa, na nossa arena, onde graças a Deus estamos sendo muito felizes —, considerou Hulk, ao deixar o estádio no início da noite.

O capitão admitiu que o time fez um jogo abaixo do esperado na maior parte do primeiro tempo. Hulk lembrou que o Atlético-MG teve a primeira boa chance do jogo, mas depois se deixou dominar. Além disso, ele avaliou que os três gols sofridos para o Flamengo vieram de falhas de marcação.

— Começamos bem, marcando lá em cima, mas em uma falha coletiva na marcação, o Flamengo tirou proveito. Acabou o primeiro tempo terminando 2 a 0 para eles. Tomar um gol besta de lateral... Voltamos, discutimos bastante entre a gente, tomamos mais um gol em falha nossa. —, lamentou o atacante.

Hulk destaca 'maturidade' do Atlético-MG

Apesar disso, Hulk fez questão de destacar a “maturidade” do Alético-MG, que mesmo com um revés de 3 a 0 e jogando fora de casa, lutou até o fim e conseguiu amenizar a derrota com o gol de Kardec — e por pouco não marcou um segundo gol

— A equipe demonstrou ter maturidade e lutar até o final. Conseguimos o gol do Kardec, que com certeza foi muito importante —, afirmou Hulk.

— Está tudo em aberto, e temos, sim, grandes possibilidades de reverter esse placar em casa