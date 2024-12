Perda da Libertadores pode encerrar trajetória de Milito no Atlético-MG

Com a perda do título da Libertadores para o Botafogo, neste sábado (30), em Buenos Aires, o futuro do técnico Gabriel Milito no {Atlético-MG} passa a ficar ameaçado. O treinador tem contrato até o fim do próximo ano, mas a permanência dele pode ser reavaliada pela diretoria atleticana. Milito, no entanto, prefere direcionar sua atenção, no momento, para os dois jogos restantes da temporada, pelo Brasileiro.

- Agora é o momento para fechar o campeonato com esses jogos, que, de imediato, temos de resolver. O futuro já vai chegar, mas devemos focar só nos últimos jogos do campeonato - declarou.

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, na final da Libertadores (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Milito fez essa declaração na entrevista coletiva no Monumental de Núñez, pouco depois da derrota por 3 a 1 para o Botafogo, mas, com a vitória de Bahia e Corinthians, pela 36ª rodada do Brasileiro, respectivamente sobre Cuiabá e Criciúma, o Galo ficou sem chances de disputar a Libertadores de 2025.

Resta ao Atlético-MG, agora, interromper a sequência de 11 partidas sem vitória, que dura desde 22 de outubro, quando o time derrotou o River Plate por 3 a 0, pela semifinal da Libertadores.

— Somos profissionais e temos que assumir a responsabilidade por esse jejum que vem acontecendo nos últimos 30 dias, inesperado para todos nós. Temos de terminar bem o Brasileiro, recuperar as forças e levantar o ânimo para os jogos contra Vasco e Athletico-PR. – afirmou o técnico argentino.

O Atlético-MG visita o Vasco quarta-feira (4), em São Januário, às 19h, e recebe o Athletico-PR na Arena MRV, com portões fechados, domingo (8), às 16h.

Milito destacou a boa campanha do Galo na Libertadores

Ainda analisando a perda do título da Libertadores, Gabriel Milito fez questão de destacar a campanha da equipe na competição:

- A equipe fez uma Libertadores extraordinária. Se tivesse ganho hoje seria excelente. Faltou dar esse passo final. Não podemos deixar de reconhecer a Libertadores que fizemos. Não é fácil chegar à final, superando as equipes que superamos – avaliou o treinador.

Depois de fazer a segunda melhor campanha na fase de grupos, o Galo passou por San Lorenzo, nas oitavas de final, Fluminense, nas quartas, e River Plate, na semifinal.