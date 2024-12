Hulk pede desculpas à torcida do Atlético-MG pela derrota na final da Libertadores

O atacante Hulk, do Atlético-MG, usou as redes sociais para se manifestar após a perda do título da Copa Libertadores, neste sábado (30), para o Botafogo, em Buenos Aires. A grande esperança do torcedor atleticano para a conquista do bi pediu desculpas à torcida e fez uma promessa.

- Perdão a toda massa atleticana que depositaram toda confiança e esperança em mim e no grupo. Temos uma dívida grande com vocês. E tenho certeza que um dia iremos pagar!

Entretanto, essa dívida não poderá ser paga em 2025. Com os resultados deste sábado (30), pelo Brasileiro, o Galo não tem mais chances de disputar a Libertadores do ano que vem. Bahia e Corinthians venceram e não podem mais ser alcançados pela equipe de Hulk, nas duas últimas rodadas da competição.

Em uma postagem em seu Instagram, Hulk creditou a Deus o resultado da final da Libertadores contra o Botafogo:

- Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que me proporciona. Como sempre peço que seja feita a tua vontade senhor, assim eu aceito e entendo que sua vontade é maior que a minha. Sonho adiado pela vontade de Deus!

Alexander Barboza disputa bola com Hulk na final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Essa edição foi a quarta oportunidade que o atacante teve de ser campeão da Libertadores, todas pelo Atlético-MG, clube que defende desde 2021 e com o qual tem contrato até 2026. Nas três anteriores, o Galo foi eliminado pelo Palmeiras, sem conseguir chegar à decisão como este ano.