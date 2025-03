Para jogadores do Atlético-MG, título mineiro foi só o primeiro do ano

O lateral-esquerdo Guilherme Arana atuou nas nove partidas que a equipe principal do Atlético-MG disputou no Campeonato Mineiro de 2025, sem sequer ser substituído – ficou de fora apenas dos minutos finais da derrota para o América por 1 a 0, sábado (15), por ter sido expulso. Convocado, mais uma vez, para a Seleção Brasileira, ele destacou a importância do título mineiro para a temporada atleticana:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

- Tivemos dificuldade para classificar para a semifinal, mas conseguimos esse objetivo. Agora, temos de comemorar muito esse Campeonato Mineiro. Começar o ano com o pé direito é sempre importante. A gente tem que valorizar e comemorar muito esse título – afirmou Guilherme Arana, que, ao lado do zagueiro Igor Rabello, são os únicos jogadores que estão no clube desde o início da série de seis conquistas.

Jogadores do Atlético-MG comemoram o hexacampeonato mineiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O lateral, no entanto, terá pouco tempo para festejar, porque, na segunda-feira (17), se apresenta ao técnico Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026:

continua após a publicidade

- É muito gratificante ser convocado. Sempre um prazer e uma responsabilidade. Serão dois jogos importantíssimos e dificílimos, mas somos a Seleção Brasileira e temos de trabalhar nesses dias para procurar vencer essas duas partidas – disse Arana.

➡️Atlético-MG conquista o hexacampeonato mineiro, mesmo com derrota para o América

Gabriel Menino espera continuar conquistando títulos pelo Atlético-MG

Já o volante Gabriel Menino comemorava o primeiro título com a camisa do Atlético-MG:

- Acho que encontrei a felicidade que estava faltando dentro de mim, essa vontade, essa gana, que tinha perdido. Graças a Deus, recuperei aqui no Atlético. Só tenho a agradecer ao clube, ao professor, que me deram essa oportunidade – disse o ex-jogador do Palmeiras.

continua após a publicidade

Gabriel Menino espera que o título conquistado sábado (15) tenha sido o primeiro da temporada:

- Tenho de agradecer a Deus por mais um título na minha carreira. Espero que seja o primeiro de muitos este ano. A gente tinha a missão de só classificar, porque estava difícil no começo. Mas deu tudo certo. A gente fez um plano, combinou para chegar à final e chegamos para conquistar o hexa e entrar na história do Atlético-MG – contou Menino.