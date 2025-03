Artilheiro do Atlético-MG, Hulk festejou o hexa em campo

O atacante Hulk comemorou a conquista do hexacampeonato pelo Atlético-MG, neste sábado (15), do jeito que queria: dentro de campo, com os companheiros. Recuperado de contusão na coxa direita, o artilheiro do campeonato, com sete gols, começou no banco, e entrou já aos 45 minutos do segundo tempo, para jogar poucos minutos e levantar a taça como capitão da equipe.

Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

- Feliz por poder entrar e comemorar em campo, com meus companheiros, porque de fora a gente fica mais ansioso e sofre um pouco mais. Quero agradecer a todos que me ajudaram a me recuperar – afirmou Hulk, que ficou de fora das duas últimas partidas do Atlético-MG, as goleadas por 4 a 0 sobre o América, na primeira partida da final, e por 4 a 1 sobre o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Hulk, que subiu ao pódio para receber a taça com um chapéu de nordestino, revelou que está vivendo um momento especial na carreira:

- Só gratidão a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida pessoal e profissional. Uma linda história no Atlético, junto com meus companheiros, conquistando títulos importantes, e hoje mais uma vez, ganhando nosso hexa, dos quais participei de cinco – afirmou o atacante, antes de receber a taça, em entrevista à “Globo”.

Jogadores do Galo levantam a taça de campeão mineiro de 2025. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Assim como fez numa conversa com os companheiros antes do primeiro jogo decisivo contra o América, Hulk destacou a importância da vitória sobre o Cruzeiro, em 9 de fevereiro, para a conquista do título:

- Não é fácil (conquistar o mineiro). Há um mês, estávamos quase desclassificados, jogando contra nosso rival e mais de 50 mil pessoas aqui no Mineirão. Conseguimos sair daquele jogo vitoriosos, o que deu alma para a gente, deu combustível para chegar à final – disse Hulk.

Hulk foi artilheiro do Campeonato Mineiro pela quarta temporada seguida

A artilharia do Campeonato Mineiro, com sete gols, pela quarta edição seguida, algo inédito na história da competição, ficou em segundo plano na comemoração de Hulk:

- Só tenho a agradecer a Deus e a meus companheiros, inclusive os que passaram por aqui e estão em outros clubes. Espero continuar escrevendo essa linda história com esse clube, que tanta importância tem na minha vida não só profissional, mas pessoal também – afirmou.