⁠No último confronto contra o Coritiba, Atlético sofreu a primeira derrota da história da Arena MRV

O Atlético volta a enfrentar o Coritiba após dois anos, período em que a equipe paranaense disputou a Série B antes de retornar à elite do futebol brasileiro. O último confronto entre as equipes no Brasileirão aconteceu em 2023 e ficou marcado por um feito histórico: o Coritiba foi o primeiro time a vencer o Atlético na Arena MRV.

O Atlético volta a enfrentar o Coritiba após dois anos, período em que a equipe paranaense disputou a Série B antes de retornar à elite do futebol brasileiro. O último confronto entre as equipes no Brasileirão aconteceu em 2023 e ficou marcado por um feito histórico: o Coritiba foi o primeiro time a vencer o Atlético na Arena MRV.

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Na ocasião, Galo e Coxa se enfrentaram pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, na casa alvinegra, que havia sido inaugurada poucos meses antes. O Coritiba ocupava as últimas posições da tabela e já lutava contra o rebaixamento.

O Atlético saiu na frente com Hulk, já no segundo tempo. No entanto, cinco minutos depois, Matheus Bianchi empatou a partida. O jogo caminhava para um empate que pouco ajudaria ambas as equipes, mas, nos acréscimos, o argelino Islam Slimani marcou o gol da vitória do Coritiba, decretando a primeira derrota do Galo em seu novo estádio. Apesar do resultado histórico, o time paranaense acabou rebaixado para a Série B ao fim daquela temporada.

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Retrospecto geral de Atlético x Coritiba

Ao longo da história, considerando todas as competições, Atlético e Coritiba se enfrentaram 49 vezes, e farão, neste domingo, o 50º duelo. O retrospecto é amplamente favorável ao Galo: são 30 vitórias contra 13 do Coxa, além de seis empates. O Atlético marcou 78 gols, enquanto o Coritiba balançou as redes 47 vezes.

A maioria dos confrontos aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, com 45 partidas disputadas. As equipes também se enfrentaram duas vezes pela Série B de 2006, com duas vitórias do Atlético. Os outros dois duelos ocorreram pela Copa Sul-Minas de 2002 e pela Copa João Havelange de 2000, ambos com vitória do time mineiro.

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