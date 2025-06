No Atlético-MG, Rony iguala número de gols marcados no ano passado

Vice-artilheiro do Atlético-MG na temporada, Rony já igualou neste ano o número de gols que marcou no ano passado. Porém, o atacante chegou a marca com 37 partidas a menos.

Apesar de já ter igualado o número de gols, Rony ainda não deu nenhuma assistência. Em 2024, o atacante deu seis passes para gol, enquanto neste ano ainda não deu nenhum.

Rony vem vivendo um bom momento no Atlético. Até aqui foram 25 jogos e 10 gols marcados, está atrás de Hulk por apenas um tento, na lista de artilheiros do Galo no ano.

O camisa 33 do Atlético chegou ao clube com a difícil missão de substituir Paulinho, um dos principais jogadores atleticanos dos últimos anos.

Rony acabou de chegar ao 10° gol com a camisa do Atlético. Foram necessárias 25 partidas para que o atacante chegasse a esta marca. O número é o mesmo de Paulinho. O ex-Galo também levou 25 partidas, para atingir o número, porém marcou dois gols nesta partida, marcando assim 11 gols neste recorte.

Ambos levam algo em comum além do bom número de gols. Rony vem sofrendo com as mesmas críticas que Paulinho sofria por parte da torcida. Alguns atleticanos pegaram no pés dos dois por conta do alto número de oportunidades desperdiçadas.

Críticas

Rony marcou o gol da vitória do Atlético contra o Ceará, pelo Brasileirão. Após a partida, o atacante comentou se sentir chateado com alguns comentários que parte da torcida faz.

- Eu vi alguns comentários que me deixaram bem chateado, mas fiquei com a cabeça muito tranquila, sabendo que resposta a gente dá dentro de campo. É seguir com a cabeça erguida.