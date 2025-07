Cuca elogia jogo do Atlético-MG e lamenta falta de gol

O Atlético-MG foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, Cuca avaliou bem a partida. O treinador gostou do jogo do Galo, mas lamentou a quantidade de gols perdidos.

- Acho que foi um grande duelo, principalmente no primeiro tempo, onde os times estavam, mais inteiros. Um jogo de uma intensidade muito alta, lógico que dentro da proposta nossa, deu tudo certo, menos a falta do gol, e nós tivemos chances.

Sobre a segunda etapa, Cuca reconheceu que ambas as equipes caíram em questão de intensidade.

- No segundo tempo lógico que você baixa um pouco a intensidade, você tem um cansaço maior, nós jogamos quinta-feira, o Flamengo também baixou um pouco. Não teve grandes chances. Eu não lembro de uma grande defesa do Everson na segunda etapa, mas eles tinham um domínio um pouquinho maior e a gente não tinha tanta velocidade de contra-ataque.

Cuca voltou a elogiar o desempenho do Atlético, mas demonstrou a tristeza pelo resultado. O Galo teve chances de empatar e quem sabe até vencer a partida.

- Então a gente sai triste pelo resultado, o desempenho foi bom, o jogo foi bem jogado, nós poderíamos ter saído com a vitória, poderíamos ter saído no mínimo com o empate, mas infelizmente acabamos perdendo com um gol de bola parada.

O Atlético vai enfrentar o Flamengo novamente nesta quinta-feira (27). Desta vez a partida será pela Copa do Brasil, também no Maracanã. Cuca afirmou que analisarão os erros e acertos, para montar a estratégia da próxima partida.

- Vamos analisar tudo, ver o que tem que ser revisto, analisar as coisas boas que foram feitas, os erros também. Então a gente tem tempo para isso. Nossa equipe trabalha muito bem e vamos analisar para pensar bem no jogo de quinta, que daí é uma outra competição, é o mata-mata. Às vezes em uma derrota você tira coisa boa para trazer para frente nos próximos jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Cartões amarelos: Allan (FLA), Pedro (FLA), Vinã (FLA) e Wallace Yan (FLA) / Everson (CAM), Fausto Vera (CAM), Saravia (CAM) e Hulk (CAM)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 54.550 pessoas

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)



⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Cleiton); Jorginho, Allan (Evertton Araujo), Arrascaeta (Wallace Yan), Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Pedro (Juninho)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Gomes), Igor Rabello, Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino (Junior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard), Hulk e Rony (Biel).