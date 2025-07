Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 28/07/2025

O Atlético-MG volta a treinar na Cidade do Galo nesta segunda-feira, iniciando os trabalhos para a próxima partida. O feminino treina no CT na parte da manhã. Veja a programação do Galo nesta segunda-feira (28).

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético terá atividade na Cidade do Galo nesta segunda-feira (28). O grupo retornou do Rio de Janeiro. Os atletas que atuaram fazem atividade regenerativa no centro de treinamento do Galo. Assim começa a preparação da equipe de Cuca para o jogo contra o Flamengo na quinta, pela Copa do Brasil.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Cidade do Galo nesta segunda-feira, às 7h40. As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Amistoso contra time europeu

Neste dia, há 42 anos, o Atlético disputou e venceu um amistoso contra o Borússia Dortmund, da Alemanha.

A partida foi disputada na Alemanha, no estádio Westfalenstadion. Com grande atuação de Reinaldo, autor dos dois gols alvinegros, o Galo superou os alemães diante de cerca de 7.500 torcedores, por 2 a 1. O jogo fez parte de uma excursão europeia do Atlético, que reforçou seu prestígio internacional nos anos 1980.

Próximos jogos do Galo

31 de julho - Flamengo x Galo - 21h30 (de Brasília) – Copa do Brasil

3 de agosto - Galo x Bragantino - 18h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

6 de agosto - Galo x Flamengo - 19h (de Brasília) - Copa do Brasil

10 de agosto - Vasco x Galo - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana