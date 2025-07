O Atlético-MG ligou o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. A equipe que antes viveu oito jogos de invencibilidade no torneio, agora vive situação contrária. O Galo perdeu as últimas três partidas que disputou pelo campeonato, algo que não ocorre com o clube desde 2022.

Desde o retorno do calendário do futebol após a pausa para o Super Mundial de Clubes, o Atlético ainda não engatou. O clube disputou cinco partidas e venceu apenas uma, além de quatro derrotas.

O Galo voltou enfrentando o Bahia, pelo Brasileirão, onde foi derrotado por 2 a 1. Na partida seguinte, veio a vitória do Galo, contra o Bucaramanga pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Daí em diante somente derrotas até aqui.

O Atlético enfrentou Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, sendo derrotado nas duas ocasiões. A primeira foi por 3 a 2, a segunda por 1 a 0. No jogo de volta da Sul-Americana, o Galo também foi derrotado, mas se classificou nos pênaltis.

Situação no Brasileirão

Com as três derrotas seguidas, o Atlético caiu consideravelmente na tabela do Brasileirão. O Galo atualmente ocupa a 13ª colocação, com 20 pontos somados. A equipe que estava próxima do G6, agora enxerga o Z4 se aproximar cada vez mais.

É bem verdade que o Atlético possui dois jogos atrasados, porém boa parte das equipes à frente do Galo também possuem compromissos atrasados.

O Galo deve partidas contra Sport e Fortaleza, ambas serão na Arena MRV. Os compromissos foram remarcados por conta dos jogos do Atlético na Sul-Americana.

