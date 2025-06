O Atlético-MG passou por uma reformulação de boa parte da equipe do ano passado para esse. Foram diversas saídas e chegadas. Paulinho, que era um dos principais jogadores do time, foi vendido ao Palmeiras. Uma das reposições foi Rony, que é o vice-artilheiro do Galo na temporada com 10 gols. Será que o camisa 33 já fez a torcida atleticana esquecer o antigo camisa 10?

Rony vem vivendo um bom momento no Atlético. Até aqui foram 26 jogos e 10 gols marcados, está atrás de Hulk por apenas um tento, na lista de artilheiros do Galo no ano.

Passagem do Paulinho pelo Galo

Quem antes fazia este papel de auxílio ao Hulk era Paulinho, que inclusive foi artilheiro do Brasileirão de 2023. Além disso foi quem mais marcou gols pelo Galo desde que chegou. Ao todo foram 50 tentos anotados em 120 partidas.

Paulinho chegou ao Atlético no final de 2022, após assinar um pré-contrato com o clube alvinegro. Nem sempre viveu no paraíso com a camisa do Galo. O atacante foi criticado diversas vezes por parte da torcida por perder gols. Apesar disso, se destacou de maneira meteórica.

O ex camisa 10 do Galo foi o artilheiro do Brasileirão de 2023, levando a equipe a terminar na terceira colocação e chegar na última rodada com chances matemáticas de título. Além disso, foi de Paulinho o primeiro gol da Arena MRV, a casa do Galo. Até hoje ele segue sendo o artilheiro do estádio com 17 gols, empatado com Hulk.

No ano de 2024, Paulinho foi o artilheiro do Atlético na Libertadores, sendo um dos principais motivos por levar o Galo à final da competição, mesmo jogando no sacrifício, após sofrer lesão.

Com o fim da temporada de 2024, o Palmeiras demonstrou interesse pelo atacante e fez uma oferta. Após bom tempo de negociação, Paulinho se transferiu para a equipe paulista em valores recordes. 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual) foram pagos pelo atacante, além da ida de Gabriel Menino e Patrick ao Galo.

Paulinho x Rony

Rony acabou de chegar ao 10° gol com a camisa do Atlético. Foram necessárias 26 partidas para que o atacante chegasse a esta marca. O número é muito parecido com o de Paulinho. O ex-Galo levou 25 partidas, uma a menos, para atingir o número.

Ambos levam algo em comum além do bom número de gols. Rony vem sofrendo com as mesmas críticas que Paulinho sofria por parte da torcida. Alguns atleticanos pegaram no pés dos dois por conta do alto número de oportunidades desperdiçadas.