Um dos acionistas da SAF do Atlético-MG, Rafael Menin, deu entrevista neste sábado, na Arena MRV, para jornalistas. Foram diversas pautas citadas, mas as principais foram sobre a dívida atleticana e os possíveis reforços que estão por vir.

Elenco e reforços

Muito se fala sobre o curto elenco do Atlético para a temporada. O próprio treinador atleticano, Cuca, já comentou diversas vezes sobre o assunto. Rafael Menin garantiu que não será uma "janela de abundância".

- Não será uma janela de abundância. A mais agressiva foi a do início do ano. Vamos tentar trabalhar com muito profissionalismo e responsabilidade para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste para ter um elenco um pouco mais competitivo. Mas vejo um elenco bom, com suas qualidades e fraquezas.

Rafael ainda disse que pode ser que venha a ter saídas e chegadas, mas não garantiu. O cartola pregou que o grande objetivo é ter um elenco melhor do que o atual.

- Pode ser que saiam dois, três atletas. Pode ser que cheguem dois, três atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor.

Real dívida

Em maio, o Atlético divulgou o balanço financeiro da SAF, estipulando a dívida em algo próximo de R$ 1,4 bilhão. Segundo alguns veículos, a real conta seria de R$ 1,8 bilhão. Mais recentemente uma consultoria apontou que a dívida gira em torno de R$ 2,3 bilhão. Rafael Menin explicou a diferença entre esses três valores.

- O primeiro pedaço da dívida é a dívida onerosa, que dá mais de 900 milhões, ainda tem a divida do PROFUT. A dívida de impostos que são 300 e tantos milhões de reais e a gente também deve, quando eu falo dever, a gente não compra atleta a vista, pagamos parcelado, então, nós já pagamos dezenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou a longo dos anos e ainda falta por volta de 200 milhões.

Segundo Rafael, a diferença do número divulgado pelo clube de R$ 1,4 bilhão e o de R$ 1,8 bilhão, foi que o Galo levou em conta o que tem a receber de outros clubes.