Com Dudu, Atlético-MG goleia em jogo treino na Arena MRV

O Atlético-MG realizou um jogo-treino na Arena MRV, contra o Paulista de Jundiaí, neste sábado. A atividade terminou em 5 a 0 para o Galo, com dois gols de Gabriel Menino, um de João Marcelo, Saravia e Igor Gomes. Dudu deu uma assistência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A atividade foi organizada com dois tempos de 45 minutos, cada. O Galo jogou o primeiro tempo com: Gabriel Delfim; Renzo Saravia, Rômulo, Vitor Hugo e Caio; Gabriel Menino, Igor Gomes, Mateus Iseppe (Igor Rabello) e Bernard; Júnior Santos e João Marcelo.

A primeira etapa terminou em 4 a 0, com os gols de Menino, João Marcelo e Saravia.

Dudu

Dudu atuou na segunda etapa da atividade, que teve um time mais próximo da equipe considerada titular do Galo. A escalação foi: Everson; Natanael, Igor Rabello, Vitor Hugo e Rubens; Gabriel Menino (Caio), Patrick e Igor Gomes (Júnior Santos [Bernard]); Dudu, Rony e Hulk.

continua após a publicidade

O gol marcado no segundo tempo foi feito por Igor Gomes, com assistência de Dudu, logo no começo dos 45 minutos finais.

Preparação

O jogo-treino serviu como preparação para a próxima partida do Atlético, contra o Internacional, que será na quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Entrevista Rafael Menin

Ao mesmo tempo que havia o jogo-treino, Rafael Menin dava entrevista coletiva, também na Arena MRV. Muito se fala sobre o curto elenco do Atlético para a temporada. O próprio treinador atleticano, Cuca, já comentou diversas vezes sobre o assunto. Rafael Menin garantiu que não será uma "janela de abundância".

continua após a publicidade

- Não será uma janela de abundância. A mais agressiva foi a do início do ano. Vamos tentar trabalhar com muito profissionalismo e responsabilidade para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste para ter um elenco um pouco mais competitivo. Mas vejo um elenco bom, com suas qualidades e fraquezas.

Rafael ainda disse que pode ser que venha a ter saídas e chegadas, mas não garantiu. O cartola pregou que o grande objetivo é ter um elenco melhor do que o atual.

- Pode ser que saiam dois, três atletas. Pode ser que cheguem dois, três atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor.