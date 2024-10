Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, a beira do campo em meio à chuva na Arena MRV, em Galo x Internacional (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Publicada em 27/10/2024 - 05:15 • Belo Horizonte

Após a derrota do Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV, neste sábado (26), o técnico Gabriel Milito afirmou que o time mineiro entrou focado em vencer o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, sem desviar a atenção para outras competições, e que criticou a situação do gramado após a chuva intensa.

-A nossa cabeça não estava na terça-feira e nem no jogo que virá. Nossa cabeça estava no jogo de hoje. Nós queríamos fazer uma grande partida e ganhar. O primeiro tempo foi equilibrado, tomamos dois gols um atrás do outro, e o time reagiu e descontou. Fomos para o intervalo com 2 a 1 com boas sensações - declarou o treinador.

O time mineiro assistiu o Internacional abrir o placar com Alan Patrick e Bernabei. Vargas, de pênalti, diminuiu para o alvinegro, mas Bruno Tabata garantiu o triunfo gaúcho na etapa final.

Eduardo Vargas diminui para o Galo e chega a sete gols na temporada (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

Tempestade na Arena MRV

O segundo tempo ficou marcado pela forte chuva em Belo Horizonte, que alagou o gramado da Arena MRV e causou poças de águas que impossibilitaram o bom andamento da partida. A bola não rolava e os jogadores se viam obrigados a aumentar a disputa física para ganhar os combates.

Milito reconheceu que na etapa final era "impossível" jogar futebol, e que o Inter foi beneficiado na ocasião por estar à frente do placar.

-O segundo tempo é impossível de analisar, principalmente porque as condições do campo favorecem a equipe que está ganhando, porque é impossível jogar. No primeiro tempo não jogamos mal, mas marcaram dois gols em um jogo muito equilibrado. E o segundo tempo, quando a nossa ideia era ir em busca do empate, começou a chover e ficou impossível de jogar futebol.

O técnico argentino, que preservou jogadores neste sábado para as próximas decisões do Galo - contra o River Plate, pela Libertadores, e diante o Flamengo, pela Copa do Brasil - afirmou que tentou conversar com o árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, pedindo uma paralisação devido à forte chuva e o risco de lesão dos jogadores.

-Eu tentei falar com o árbitro porque as condições eram impossíveis de jogar futebol. Além disso, o risco de lesão aos jogadores pelas entradas fortes. Estamos com a sensação que era um jogo que poderia acontecer outras coisas, mas não pudemos. É algo pouco habitual e foi mais por causa das condições do campo. Era impossível fazer a bola circular - declarou Gabriel Milito.