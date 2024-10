Sócio-torcedor do Atlético-MG: informações do Galo na Veia

O Galo na Veia oferece vantagens e experiências exclusivas para sócios-torcedores do Atlético-MG. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 16:57 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Atlético-MG pelo programa Galo na Veia, o torcedor deve acessar o site oficial do clube e escolher o plano mais adequado às suas necessidades. Após selecionar o plano, é necessário preencher o cadastro com os dados pessoais e realizar o pagamento da primeira mensalidade. O programa Galo na Veia oferece uma ampla gama de planos, cada um com benefícios exclusivos, como descontos em ingressos, acesso a sorteios, experiências e prioridade na compra de ingressos.

O valor dos planos do Atlético-MG

O Galo na Veia oferece várias opções de planos, cada um com características e preços específicos, voltados para atender diferentes perfis de torcedores. Confira as principais opções:

Galo Kids: R$ 15,00 mensais, exclusivo para crianças até 12 anos, com 70% de desconto em ingressos e acesso ao setor do titular do plano. Inclui um kit com certificado.

Vingadoras: Plano do Galo na Veia com benefícios específicos para fãs do futebol feminino, incluindo sorteios e experiências exclusivas, 50% de desconto nas cotas do clube, 20% no Tour da Arena MRV, 13% na loja do futebol feminino, 7% em produtos oficiais e cashback no Zé Delivery.

Branco: R$ 15,00 por mês no Galo na Veia, com 50% de desconto em ingressos, terceira prioridade de compra e 20% de desconto no Tour da Arena MRV, além de descontos na loja do Galo.

Prata: R$ 35,00 mensais, com 55% de desconto nos ingressos, segunda prioridade na compra e 20% de desconto no Tour da Arena MRV. Inclui também descontos na loja do Galo.

Preto: R$ 50,00 por mês, com 65% de desconto nos ingressos, primeira prioridade na compra, 20% de desconto no Tour da Arena MRV e benefícios na loja do Galo.

Forte e Vingador: R$ 80,00 mensais no Galo na Veia, com 70% de desconto em ingressos, uma camisa por temporada, prioridade máxima na compra de ingressos e 30% de desconto no Tour da Arena MRV. Inclui sorteios exclusivos e descontos na loja do Galo.

Internacional: Exclusivo para torcedores no exterior, ao custo de 25 dólares por mês. Inclui 70% de desconto nos ingressos, uma camisa oficial, um fan token, um kit de boas-vindas e acesso a sorteios exclusivos, além de descontos na loja do Galo.

Da Massa: Gratuito, oferece prioridade na compra de ingressos antes do público geral e disponibiliza um cartão virtual.

Quais são os benefícios do programa do Atlético-MG?

Os sócios-torcedores do Atlético-MG, pelo Galo na Veia, desfrutam de uma variedade de benefícios, que variam conforme o plano escolhido. Entre os principais benefícios estão os descontos em ingressos, que podem chegar a até 70% no plano Forte e Vingador, e as prioridades nas compras, com alguns planos garantindo acesso antecipado antes do público geral. Associados ao plano de sócio-torcedor do Atlético-MG também têm acesso a descontos exclusivos na loja do Galo, cashback no Zé Delivery e participações em sorteios. Para os torcedores fora do país, o plano Internacional oferece vantagens especiais, como camisas oficiais e fan tokens.

Quantos sócios-torcedores o Atlético-MG tem?

Atualmente, o Atlético-MG possui 111.813 sócios-torcedores no programa Galo na Veia. Essa base de associados demonstra a força e a lealdade da torcida atleticana, que desempenha um papel fundamental no fortalecimento do clube, tanto financeiramente quanto no apoio direto aos jogos e eventos.