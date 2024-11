Milito relaciona time misto do Atlético-MG e terá novidade no gol

Bernard em reestreia pelo Atlético-MG. Foto: Mateus Bonomi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 06:15 • Belo Horizonte

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético-GO pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será em Goiânia, vem quatro dias antes da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O técnico Gabriel Milito irá mandar a campo contra o time goianiense um time alternativo, com novidade no gol.

Contra o rubro-negro, no Maracanã, Bernard foi relacionado, viajou para o Rio de Janeiro mas foi cortado do banco de reservas. O atleta, que estava se recuperando de uma lesão no joelho, não joga desde o fim de setembro e fica à disposição de Milito.

No gol, o Atlético terá uma estreia na temporada. Everson será poupado e Matheus Mendes fica em Belo Horizonte, em decorrência do falecimento de sua mãe. Gabriel Átila e Gabriel Delfim, crias do Galo foram os arqueiros relacionados.

▶️Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Gabriel Delfim, goleiro reserva do Atlético-MG (Foto: Bruno Sousa / Atlético)

▶️Atlético-MG x Athletico-PR: confronto tem nova data definida

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mariano, Igor Gomes e Scarpa estão suspensos e não enfrentam o Atlético-GO.

Como Deyverson e Fausto Vera não foram inscritos na Copa do Brasil por já terem defendido outros clubes no torneio, devem iniciar entre os 11 titulares.

No DM, o atacante Cadu segue em tratamento após um procedimento no joelho.

Provável time do Galo: Gabriel Delfim; Saravia, Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Fausto Vera, Otávio (Paulo Victor) e Zaracho; Alisson, Vargas e Deyverson.

Lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Gabriel Átila e Gabriel Delfim;

Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rômulo;

Laterais: Guilherme Arana, Renzo Saravia e Rubens;

Volantes: Fausto Vera, Otávio, Paulo Vitor e Vitinho;

Meias: Bernard, Matías Zaracho e Robert;

Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Brahian Palacios, Caio Maia, Deyverson e Eduardo Vargas.

Semana de decisão

No próximo domingo (10), o Galo entra em campo para decidir a Copa do Brasil. Para o jogo de volta, na Arena MRV, o time mineiro precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu. Se ganhar por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga por uma derrota simples, empate ou vitória.