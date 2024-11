Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG na beira do campo diante do Atlético-GO (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 01:14 • Belo Horizonte

O técnico Gabriel Milito segue oscilando no Campeonato Brasileiro com o Atlético-MG. Nesta quarta-feira (6), o time mineiro perdeu de 1 a 0 para o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, e vem se afastando cada vez mais do G-6. O treinador assumiu a responsabilidade de entrar em campo com um time misto, uma vez que vem preservando titulares para a final da Copa do Brasil.

-Eu sou o mais responsável porque decido que Hulk não vem, que Paulinho não vem, que não vem Battaglia, Alonso, Alan Franco não vem, Scarpa não vem. Eu decido isso, mas é necessário. Se eu não tivesse decidido isso no Campeonato Brasileiro, não estaríamos abaixo, mas nas Copas, não estaríamos na final. Está muito claro isso.

O Galo encarou o rubro-negro goiano com uma equipe alternativa, dando espaço para os jogadores titulares no fim da segunda etapa, como Guilherme Arana, Otávio e Zaracho. No gol, Gabriel Delfim, cria do time, assumiu a posição, enquanto o setor defensivo foi composto por Saravia, Igor Rabello, Fuchs e Rubens.

Em um erro de saída de bola de Bruno Fuchs, aos 43' da etapa final, Baralhas acionou Janderson, que finalizou rasteiro e garantiu a vitória do time do Atlético-GO.

Milito lamentou o resultado contra o adversário, que virtualmente está rebaixada para a série B.

-Claro que as derrotas afetam muito. Não esperávamos a derrota de hoje, mas foi o que aconteceu e isso não pode ser negado. É claro que no Campeonato Brasileiro não conseguimos obter o resultados que tivemos nas Copas. Eu gostaria de trabalhar muito para que isso aconteça, que tenhamos essa mesma regularidade, mas até agora não foi possível.

O Atlético é o único time do país a disputar os três torneios - Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores - com chance de erguer o título nas duas últimas competições.

-É impossível jogar com 12, 14 jogadores as três competições e as três correrem bem. Se você cobrir a cabeça, descobrirá os pés. Se você cobrir os pés, descobrirá a cabeça. Essa é a realidade - declarou Milito.