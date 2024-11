Guilherme Romao, jogador do Atlético-GO, disputa lance com Paulo Vitor, jogador do Atletico-MG, durante partida no estádio Antonio Accioly pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 22:21 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (5), o Atlético-MG foi até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Em jogo sem muitas emoções no primeiro tempo, acabou ficando marcado pelo excesso de vontade do meio-campista Paulo Vitor.

O jogador tomou o amarelo logo aos quatro minutos, depois de uma falta de Baralhas. Porém, na sequência, o jogador não tirou o pé e seguiu cometendo repetidas entradas que poderiam ter terminado com um segundo cartão, e consequentemente, uma expulsão. Até que aos 30 minutos, o técnico Gabriel Milito opta pela substituição, e coloca Otávio na vaga do jogador de 20 anos.

Ao ser substituído ainda no primeiro tempo, o meia caiu no choro no banco de reservas. Confira os comentários dos torcedores do Galo:

Em partida que antecede a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, neste domingo (10), Milito decidiu por poupar as principais peças do elenco e escalou um time alternativo para enfrentar o Dragão fora de casa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Gonzalo Freitas, jogador do Atlético-GO, disputa lance com Paulo Vitor, jogador do Atlético-MG, durante partida no estádio Antonio Accioly pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Heber Gomes/AGIF)

