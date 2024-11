Atlético-GO x Atlético-MG no Estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 06/11/2024 - 23:00 • Belo Horizonte

O Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para Atlético-GO, nesta quarta-feira (6), no Estádio Antônio Anccioly, em Goiânia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Gabriel Milito mandou a campo um time alternativo visando a decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo (10) contra o Flamengo, na Arena MRV, às 16h de (Brasília).

Com o resultado, o Galo se mantém na 10° posição, com 41 pontos. O Dragão é o lanterna do campeonato, com 25 pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo entre Atlético-GO x Atlético-MG começou com o time mineiro tentando impor o seu ritmo logo nos minutos iniciais, com Bernard apostando em cruzamentos, Alisson explorando jogadas pela direita e acionando Vargas e Deyverson.

Paulo Vitor, logo aos quatro minutos, cometeu falta em Baralhas e levou amarelo. Pendurado, o camisa 27 é ausência para o próximo jogo.

A primeira chance dos donos da casa veio aos 12, com Lacava seguido de Alejo, mas Gabriel Delfim apareceu sem dificuldades para salvar a meta alvinegra.

Aos 17, o Galo desperdiçou a oportunidade de abrir o placar no Antônio Accioly. Fuchs lançou para Bernard, que encontrou Vargas sozinho cara a cara para Ronaldo. O goleiro do Dragão fez a defesa, mas o lance havia sido anulado por impedimento.

Primeiro tempo entre Atlético-GO x Atlético-MG terminou em 0 a 0, no Estádio Antônio Accioly (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O rubro-negro goiano seguiu criando chances com Alejo, de falta, e com Luiz Felipe mandando a bola para fora. Derik, em seguida, finalizou colocado da ponta-direita, exigindo uma boa defesa de Delfim.

Paulo Vitor, que já estava amarelado, seguiu com faltas duras ao longo do jogo e foi subsituído por Gabriel Milito aos 30 da etapa final, dando lugar a Otávio.

A entrada do camisa 5 trouxe mais dinâmica para o meio-campo do Galo e melhorou a saída de bola da equipe. Aos 42, em jogada individual de Alisson, o ponta invadiu a área e finalizou rasteiro para a defesa de Ronaldo.

Segunda etapa

De volta ao Galo após se recuperar de lesão, Zaracho foi acionado por Gabriel Miltio no segundo tempo, no lugar de Vargas. Nos minutos iniciais, Rubens assustou o gol de Ronaldo, e o Dragão reagiu logo em seguida em uma trama de Lacava e Derik.

Aos nove, Rubens encontrou Fuchs, que cabeceou no canto, dificultando a vida do goleiro do Dragão. Deyverson também teve sua oportunidade aos 14, em finalização de fora da área, mas errou o alvo.

Deyverson, do Atlético-MG, provoca jogadores do Atlético-GO (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

Aos 15, Rubens deu lugar a Arana, que trouxe um fôlego a mais para o lado esquerdo alvinegro. O camisa 13 já entrou obrigando Ronaldo a fazer uma defesa difícil em um chute de fora da área.

O Galo manteve a pressão com Alisson e Zaracho, enquanto Luiz Fernando quase abriu o placar para os donos da casa ao arriscar um chute colocado de fora da área, que passou raspando na trave do time goiano.

Palacios, que entrou na vaga de Bernard, finalizou rasteiro aos 34, levando perigo ao gol adversário, mas sem efetividade.

Mesmo virtualmente rebaixado para a Série B, o Atlético-GO esperou até os 43 da etapa final para balançar as redes. Em um erro de saída de bola de Bruno Fuchs, Baralhas recuperou e acionou Janderson, dentro da área. O camisa 19 finalizou rasteiro e abriu o placar para o Dragão, garantindo a vitória nos minutos finais.

✅ ATLÉTICO-GO 1x0 ATLÉTICO-MG

32ª rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS);

🟨 Cartões amarelos: 1° T - 04' Paulo Vitor (Galo); 06' Maguinho (Dragão); 44' Gonzalo Freitas (Dragão); 2° T - 14' Otávio (Galo)

⚽ Gol: 2° T - 43' Janderson (Dragão)

⚽ ESCALAÇÕES

▶️Atlético-GO (Técnico: Anderson Martins)

Ronaldo; Maguinho, Alix, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Matias Lacava, Derek e Luiz Fernando.

Substituições: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Alix, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Alejo Cruz (Janderson); Matias Lacava (Shaylon), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando.

▶️Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Fuchs e Rubens; Paulo Vitor, Fausto Vera e Bernard; Alisson, Vargas e Deyverson.

Substituições: Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Fuchs e Rubens (Arana); Paulo Vitor (Otávio), Fausto Vera e Bernard (Palacios); Alisson, Vargas (Zaracho) e Deyverson (Kardec).