O técnico Gabriel Milito concedeu coletiva de imprensa após o empate por 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo, na Arena Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante avaliou o duelo com o Alvinegro e analisou se o emocional irá influenciar o duelo na final da Libertadores.

- O que aconteceu hoje não tem nada a ver com o que vai acontecer na final da Libertadores. Nós teremos mais jogadores disponíveis, teremos tempo para ver como jogaremos a próxima partida, então o jogo de hoje não tem nada a ver. Diante da dificuldade, ela vem por si só, visto a qualidade da equipe do Botafogo, os bons jogadores que tem. Mas controlamos muito bem o seu ataque e a ideia era poder atacar, porém, não conseguimos devido à expulsão no primeiro tempo. Já no segundo tempo, tivemos que nos defender e tentar fechar a área para evitar os ataques do Botafogo, e a equipe, com muito esforço e concentração, conseguiu sustentar o empate sem sofrer muito -, explicou Milito.

- Estamos muito focados em tentar ganhar cada partida, jogando com o espírito que tivemos hoje - com um jogador a menos. Quando jogarmos com 11 contra 11, teremos que jogar com essa mentalidade. Os aspectos psicológicos e mentais são fundamentais para competir -, finalizou.

No próximo sábado (23), o Galo encara o São Paulo, no Morumbis, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória depois de oito jogos sem vencer.

Registro do duelo entre Atlético-MG e Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

