Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Athletico-PR na Ligga Arena, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou a lista de 20 nomeados para a eleição de melhor treinador do mundo, nesta lista está o técnico do Botafogo, Artur Jorge. O vencedor do ano passado foi Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

Para a nomeação de Artur Jorge contribuíram registos históricos no Braga como: conquista da Taça da Liga; recorde de pontos do SC Braga no campeonato (78 pontos); recorde de golos marcados do SC Braga em todas as competições (107 golos); qualificação Liga dos Campeões; recorde de vitórias numa época do SC Braga em todas as competições (35); recorde de vitórias do SC Braga no campeonato (25).

Também os registos marcantes no Botafogo como: recorde de sempre, de 64 pontos no campeonato, na era dos pontos corridos; Botafogo pela primeira vez na meia final da Libertadores em mais de 50 anos; Única equipa do brasileirão a marcar em todos os jogos da 1ª volta.

Além de Artur Jorge, o técnico argentino Gabriel Milito é mais um treinador que atua no futebol brasileiro a estar concorrendo ao prêmio. Confira a lista dos 20 nomeados:

Carlo Ancelotti

Edin Terzić

Thomas Tuchel

Luis Enrique

Pep Guardiola

Mikel Arteta

Diego Simeone

Unai Emery

Xabi Alonso

Simone Inzaghi

Gian Piero Gasperini

Darío Rodríguez

Marcelo Gallardo

Artur Jorge

Gabriel Milito

Guillermo Almada

Marcel Koller

Hernán Crespo

Jorge Jesus

Albert Riera

