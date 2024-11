Gabriel Milito é técnico do Atlético-MG desde março de 2024 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 22:58 • Curitiba (PR)

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, admitiu a fase ruim atravessada por sua equipe nos últimos jogos. O Galo foi derrotado pelo Athletico-PR em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão neste sábado (16) e se complicou na briga por uma vaga na Libertadores de 2025.

➡️ Cuello faz pintura, Athletico-PR vence Atlético-MG e sai do Z4 no Brasileirão

Com o revés sofrido na Ligga Arena, o time chegou a sete jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e dois empates. O último triunfo aconteceu no dia 22 de outubro, no 3 a 0 sobre o River Plate, pela semifinal da Libertadores. Em coletiva após o duelo, o comandante argentino não escondeu o sentimento de decepção com o momento.

- Estamos atravessando um momento muito complicado, futebolisticamente falando. É muito difícil encontrar uma explicação. Sei que os times têm momentos melhores e piores, mas claramente estamos em um momento futebolístico amplamente aquém do que podemos oferecer. Temos que superar essa crise com urgência - ressaltou Gabriel.

Em meio à maré de maus resultados, o Atlético vê a aproximação do jogo mais importante dos últimos dez anos. No dia 30 de novembro, enfrenta o Botafogo pelo sonho do bicampeonato continental, e Milito afirmou que o lado emocional está abalado em Minas Gerais, principalmente após a derrota na final da Copa do Brasil para o Flamengo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Acredito que o futebol tenha muito a ver com a parte anímica. O time está golpeado emocionalmente. Dá o melhor que tem, mas está golpeado. Temos que trabalhar muito para recuperar os jogadores e voltar a jogar o nosso jogo o mais rápido possível - completou o treinador.

Gabriel Milito já comandou o Atlético-MG em 57 jogos em sua passagem (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Até a decisão, o Atlético terá três oportunidades para findar o jejum de vitórias, e a primeira delas será justamente contra o Botafogo, mas pelo Brasileirão. Os dois alvinegros se enfrentam na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 34ª rodada da competição.