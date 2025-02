Mercado da Bola: atacante Rony na mira do Atlético-MG

O Atlético-MG prepara proposta para o atacante Rony, do Palmeiras. A diretoria atleticana já havia demonstrado interesse no jogador, mas se assustou com a primeira pedida do estafe de Rony. No entanto, como o atacante não acertou com o Al Rayyan, do Catar, as negociações devem ser retomadas em breve. A informação foi divulgada inicialmente pela “Itatiaia”.

A posição de atacante é uma das pedidas para a contratação de mais reforços pelo técnico Cuca – ele quer também um zagueiro rápido e um meia. O nome de Rony chegou a ser mencionado já na ocasião da negociação do atacante Paulinho com o Palmeiras, ainda em dezembro do ano passado.

Rony, de 29 anos, não faz parte dos planos da comissão técnica do Palmeiras para a temporada e ainda não atuou em 2025, mas tem contrato em vigor com o clube até final de 2026 e salário superior a R$ 1 milhão por mês. A negociação com o Al Rayyan esteve praticamente fechada, mas não oficializada por falta de prazo para assinatura de contrato e inscrição do jogador, devido a problemas burocráticos. Santos e Fluminense também tentaram a contratação do atacante palmeirense nessa janela de transferência.

Rony conquistou 11 títulos pelo Palmeiras desde 2020 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A diretoria atleticana tem pressa em atender os pedidos de Cuca já que a janela de transferência no futebol brasileiro se encerra no dia 28 deste mês. O Atlético-MG contratou cinco reforços para a temporada: os atacantes Júnior Santos e Cuello, os volantes Gabriel Menino e Patrick e o lateral-direito Natanael.

Destaque nos últimos anos no Palmeiras, Rony perdeu espaço em 2024

O atacante Rony foi destaque nas recentes temporadas vitoriosas do Palmeiras, clube que defende desde 2020 e pelo qual conquistou 11 títulos. No entanto, terminou o ano de 2024 em baixa. Ele perdeu espaço entre os titulares do técnico Abel Ferreira. Ainda assim, fez 10 gols e seis assistências na temporada passada, totalizando, com a camisa do Verdão, 283 partidas, 70 gols e 32 assistências