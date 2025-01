Rony segue no Palmeiras após operação com Al Rayyan não ser finalizada

A venda de Rony, do Palmeiras, para o Al Rayyan, do Catar, foi cancelada. O atacante não conseguiu solucionar burocracias para embarcar para o país árabe a tempo, o que encerrou a negociação entre as partes.

Em razão da data de fechamento da janela catari, que se encerra na próxima sexta-feira (31), o jogador não teria tempo hábil para realizar exames médicos e ser registrado pela nova equipe. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Com isso, a tendência é que Rony treine normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol e fique no Palmeiras caso não surja uma nova proposta nesta janela de transferências.

Além do Al Rayyan, Fluminense e Santos demonstraram interesse no atleta. O clube carioca, inclusive, chegou a formalizar uma proposta, mas acabou retirando a oferta após não receber uma resposta de seu estafe.

Rony, com o desejo de manter seus vencimentos atuais, via com bons olhos uma transferência para o exterior, onde receberia em dólar ou euro. No entanto, o prazo para deixar o país em definitivo se encerra nos próximos dias, uma vez que as janelas internacionais começam a se fechar.

Apesar de incristo na lista do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista, ele está fora do planejamento da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Rony durante partida do Palmeiras (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No clube paulista desde 2020, Rony conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). Durante esse período, disputou 283 jogos, anotando 70 gols e 27 assistências.