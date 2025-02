Atlético-MG estreia na Copa do Brasil contra Tocantinópolis

O Tocantinópolis é o adversário do Atlético-MG na primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida única será disputada em Tocantinópolis (TO), no dia 19 ou 26 deste mês. O sorteio dos confrontos foi realizado nesta sexta-feira (7), em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vice-campeão da edição passada, o Galo inicia a busca pelo terceiro título da Copa do Brasil, conquistada pelo clube em 2014 e 2021.

Se passar pelo Tocantinópolis, na chave 17, o Atlético-MG vai enfrentar, na segunda fase, o classificado de Independência (AC) e Manaus, conforme também definido pelo sorteio realizado pela CBF. Aí, o Galo será mandante do confronto.

Atlético-MG espera repetir as conquistas de 2014 e 2021 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano em relação às últimas oito temporadas. Na primeira fase, não haverá mais vantagem para a equipe melhor colocada no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Em caso de empate no jogo único, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis, assim como era feito na segunda fase de edições anteriores.

Atlético-MG e Tocantinópolis nunca se enfrentaram. Para enfrentar o time do Tocantins, o Galo terá de encarar uma longa viagem. A distância de Belo Horizonte a Tocantinópolis é de 1.557 quilômetros, em linha reta.

A edição deste ano será a primeira em que o Atlético-MG disputa a fase inicial da Copa do Brasil nos últimos cinco anos. Como classificado para a Copa Libertadores desde 2021, o Galo ficava fora das etapas iniciais da competição inicial, entrando direto na terceira fase.

A última vez que o Atlético-MG disputou as primeiras fases da Copa do Brasil foi em 2020, e a lembrança não é boa. Depois de eliminar o Campinense, da Paraíba, no primeiro confronto, com empate por 0 a 0, fora de casa, o Galo parou no Afogados da Ingazeira, de Pernambuco, perdendo a vaga na disputa de pênaltis, depois de empate por 2 a 2, no campo adversário.

Além de Atlético-MG, cinco mineiros participam da Copa do Brasil de 2025

Como nono colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro entrará direto na terceira fase da competição. Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores deste ano, CRB (vice da Copa do Nordeste – o campeão foi o Fortaleza), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Santos (campeão da Série B) também têm vaga garantida na terceira fase.

Os confrontos dos demais mineiros na primeira fase serão estes: Cascavel x América, CSE x Tombense, Barcelona-BA x Athletic e Pouso Alegre x Athletico-PR.