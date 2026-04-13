Hulk vai às redes sociais e reage a críticas por jejum e fase ruim no Atlético

Nesta segunda-feira (13), o atacante Hulk usou as redes sociais para fazer um breve desabafo. Vivendo um momento de baixa no Atlético, o jogador tem sido alvo de críticas pelas atuações recentes.

Nesta segunda-feira (13), o atacante Hulk usou as redes sociais para fazer um breve desabafo. Vivendo um momento de baixa no Atlético, o jogador tem sido alvo de críticas pelas atuações recentes.

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Em sua manifestação, Hulk rebateu as críticas e afirmou que julgar é o caminho mais fácil. O atacante ainda diz que segue pelo caminho mais difícil, com foco e trabalho:

"Focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Então vamos escolher o caminho mais difícil " disse Hulk nas redes sociais.

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Jejum e fase ruim no Atlético

Hulk vive um momento de baixa com a camisa do Atlético e enfrenta um jejum de gols. O atacante não marca há 11 partidas, o último gol foi há cerca de dois meses, quando balançou as redes três vezes na goleada por 7 a 2 sobre o Itabirito, ainda pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

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Na temporada 2026, Hulk soma cinco gols e três assistências em 19 jogos. Mesmo com a queda de rendimento, ele segue como artilheiro da equipe. Logo atrás aparecem Victor Hugo, Reinier e Dudu, com quatro gols cada.

Sob o comando de Eduardo Domínguez, o camisa 7 continua sendo titular absoluto, mesmo em fase irregular. Em sua apresentação, o treinador destacou que a melhor forma de potencializar Hulk seria com a formação de uma dupla de ataque, estratégia que vem sendo adotada. Ao lado do atacante, já foram testados Cassierra e Reinier, sendo este último o que mais recentemente parece ter conquistado a vaga.

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Hulk pelo Atlético contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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