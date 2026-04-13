Atenção dividida na Sul-Americana e Brasileirão: Confira a programação semanal do Atlético-MG

A semana do Atlético será marcada por compromissos importantes em duas competições, exigindo atenção dividida da equipe. O time fará sua primeira partida em casa pela Copa Sul-Americana e, na sequência, viajará para mais um desafio fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.

A semana do Atlético será marcada por compromissos importantes em duas competições, exigindo atenção dividida da equipe. O time fará sua primeira partida em casa pela Copa Sul-Americana e, na sequência, viajará para mais um desafio fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro.

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O Galo busca se recuperar após duas derrotas consecutivas. A equipe vinha embalada por duas vitórias seguidas, mas acabou sendo superada pelo Puerto Cabello na estreia da Sul-Americana e, no último sábado, pelo Santos, pelo Brasileirão.

Pela competição continental, o Atlético disputa a segunda rodada do Grupo B, em seu primeiro jogo diante da torcida. O adversário será o Juventud, na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena MRV. Na estreia, a equipe adversária empatou em 1 a 1 com o Cienciano, jogando em casa.

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Já pelo Campeonato Brasileiro, o Galo volta a atuar como visitante. No domingo, às 16h, enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba. O objetivo é retomar o caminho das vitórias e se aproximar das primeiras posições da tabela.

A preparação para a sequência inclui três treinos na Cidade do Galo antes da partida pela Sul-Americana. Depois, a equipe realiza mais duas atividades antes de embarcar, no sábado, para Curitiba.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (14) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (15) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quinta-Feira (16) - Atlético x Juventud às 19h - 2° rodada Sul-Americana (Arena MRV)

Sexta-Feira (17) - Treino na cidade do Galo às 11h

Sábado (18) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Curitiba às 16h55

Domingo (19) - Coritiba x Atlético às 16h - 12° rodada do Campeonato Brasileiro (Couto Pereira) / Retorno para Belo Horizonte às 20h35