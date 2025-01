Hulk manda mensagem de otimismo para torcida do Atlético-MG

O atacante Hulk, nas redes sociais, enviou uma mensagem de otimismo à torcida do Atlético-MG, nesta segunda-feira (27), depois de a equipe ter empatado os cinco jogos que fez na temporada, tanto pela FC Series, a antiga Florida Cup, nos Estados Unidos, quanto no Campeonato Mineiro, com o time alternativo.

- São os sonhos que nos tornam mais perseverantes a cada nova jornada. Que 2025 venha muitas conquistas - publicou Hulk.

Nos jogos em Orlando (EUA), o Galo empatou sem gols com Cruzeiro e Orlando City – nos pênaltis, perdeu para os norte-americanos por 6 a 5. A equipe Sub-20, reforçada com alguns profissionais, empatou os três jogos que fez pelo Mineiro: 0 a 0 Aymorés, 1 a 1 Democrata-GV e 0 a 0 Pouso Alegre. Esses resultados deixaram o Atlético-MG na última colocação do Grupo A.

O elenco principal desembarcou pela manhã desta segunda-feira (27), em Confins, e os jogadores se reapresentam ao técnico Cuca na tarde desta terça-feira (28). Na quarta-feira (29), o Galo enfrenta o América, às 22h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, em busca da recuperação.

Hulk promete seguir treinando forte para manter o alto nível (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Hulk afirma que continuará jogando enquanto mantiver o alto nível

O atacante Hulk, em entrevista ao programa CNN Esportes S/A, avisou que vai jogar até enquanto conseguir manter o em alto nível:

- Tenho com o Galo mais dois anos de contrato, mas eu amo jogar futebol. Se Deus me permitir jogar por muitos mais anos, eu vou estar jogando, mas que seja em alto nível. Quando não der mais para acompanhar os meninos, aí é melhor aposentar – afirmou o atacante.

Hulk, que tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026, afirmou que continuará se preparando para jogar bem:

- Eu vou fazer 39 anos, se eu não me preparar para competir com um menino de 18, vou passar vexame. Não basta eu falar que minha técnica, minha experiência vão sobressair. Eu vou ter que competir. Se eu não competir, vai fazer falta. Por isso que o jogo é muito mais competitivo – disse.

Hulk chegou ao Galo em 2021 e já conquistou sete títulos: Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e os mineiros de 2021 a 2024. O atacante já é um dos maiores artilheiros da história do clube, com 114 gols em 228 partidas, média exata de 0,5 gol por jogo.