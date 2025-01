Atlético-MG empata com o Pouso Alegre e segue sem vencer no Mineiro

Jogando mais uma vez com a equipe alternativa, o Atlético-MG foi ao Sul de Minas neste domingo (26) e ficou num empate em 0 a 0 com o Pouso Alegre, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, a equipe treinada por Guilherme Della Déa encerra a rodada na lantnera do Grupo A, que é liderado pelo Betim.

Como foi o jogo

Pouso Alegre e Atlético-MG entraram em campo pressionados em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro. A equipe da Capital, que fizera uma partida sem criatividade no empate por 1 a 1 do meio de semana com o Democrata, fez neste domingo um primeiro tempo mais franco, buscando as jogadas em velocidade pelos flancos ou as bolas longas. Mais uma vez, contudo, os comandados de Guilherme Della Déa não conseguiram criar muitas chances claras de gol. As melhores foram em chutes de Luiz Felipe e Robert, mas o placar não se movimentou.

Mal começou o segundo tempo, a situação do Atlético-MG se complicou. Com apenas dois minutos, Paulo Vítor foi expulso após acertar as costas de Sandro. Com um a mais, o Pouso Alegre avançou suas linhas e passou praticamente os 47 minutos restantes de jogo no campo de ataque. Mas o time da casa careceu de qualidade para chegar à meta de Gabriel Delfim. As melhores chances partiram de chutes de Foguinho, alguns de fora de área, o que facilitou o trabalho da defesa — isso quando a bola não tomava o rumo da linha de fundo. Assim, o 0 a 0 persistiu até o fim.

O que vem pela frente para Atlético-MG e Pouso Alegre

Com o resultado, o Atlético-MG encerra a rodada na lanterna do Grupo A, com apenas 3 pontos em três rodadas. Na próxima quarta-feira (29), o time faz o clássico com o América-MG no Mineirão, já com o time principal. O Pouso Alegre, por sua vez, segue com a pior campanha do Estadual e na lanterna do Grupo C, com apenas 1 ponto. Na quarta-feira, joga fora com o Tombense.

Pouso Alegre e Atletico-MG fizeram jogo de poucas chances (Foto: Daniela Veiga/Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: 26 de janeiro de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Manduzão, em Pouso Alegre (MG)

🟥 Cartão vermelho: Paulo Vítor (ATL)

⚽ ESCALAÇÕES

POUSO ALEGRE (Técnico: Henrique Pacheco - interino)

Adilson; Rafinha, Victão, Mailson e Jonathan (Dagoberto); Felipe Moreira (Guilherme Buscarioli), Magno, Sandro (Wandinho) e Ray (Tháileon); Maxuel e Foguinho (Gabriel Moura).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Guilherme Della Déa)

Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vítor, Eric (Índio), David Kauã e Robert (Zé Phelipe); Louback e Luiz Filipe (Alisson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Higier Túlio Cardoso

🚩 Assistentes: Augusto Magno Ramos e Weyder Marques Borges

4️⃣ Quarto árbitro: Guttemberg Gonçalves Pinheiro

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas