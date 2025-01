O Craque Neto deu uma declaração bastante enfática em suas redes sociais ao defender que Júnior Santos, atacante ex-botafogo, recém-chegado no Atlético Mineiro, é melhor que Paulinho, que deixou o Galo e foi para o Palmeiras. O ex-jogador elogiou a troca de jogadores e disse que o Atlético levou a melhor nas negociações.

- O Júnior Santos foi uma contratação incrível do Atlético Mineiro, não sei porque que o Botafogo se desfez dele. O Atlético Mineiro deu tiro um certo vendendo o Paulinho por uma fábula de dinheiro e contratando um jogador melhor. O Júnior Santos é melhor que o Paulinho e ainda foi muito mais barato. O Júnior Santos é um jogadoraço, de muito mais técnica e velocidade. Vai jogar do lado do Hulk e vai ser um dos artilheiros no ano. Pode ter certeza disso - disparou Neto, em vídeo nas suas redes sociais.

Júnior Santos esteve inicialmente no Botafogo em 2022, emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e retornou em definitivo na primeira janela de 2023, mas só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando caiu nas graças da torcida. Apesar de ter sofrido contusões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses no ano passado, o atacante terminou 2024 como artilheiro da Libertadores, com 10 gols, e do Botafogo, com 20 gols, além de quatro assistências, em 50 jogos.

O Atlético-MG paga ao Botafogo US$ 7 milhões (cerca R$ 42,4 milhões na atual cotação) pela transferência. Com o novo contrato, até 2028, Júnior Santos teve concretizada a compra de 100% dos direitos econômicos do Botafogo, que pedia US$ 8 milhões, mas aceitou a oferta atleticana.