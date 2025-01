Cuca quer mais reforços para o ataque do Atlético-MG

O técnico do Atlético-MG, Cuca, ao analisar o desempenho da equipe na pré-temporada em Orlando (EUA), voltou a destacar a necessidade de reforços para a temporada, principalmente no setor ofensivo. Nos dois jogos que disputou pela FC Series, a antiga Florida Cup, o Galo empatou por 0 a 0: com o Cruzeiro, dia 18, e diante do Orlando City, neste sábado (25) – na disputa de pênaltis, o Atlético-MG perdeu por 6 a 5.

- As necessidades ficam óbvias durante a partida. Você observando o jogo vai ver o que te falta. Você veio aqui e empatou duas partidas por 0 a 0. Então, você sai defensivamente satisfeito. Ofensivamente, você não produziu o suficiente para ganhar jogos. Então, você tem que buscar alternativas em cima disso – dentro do elenco e também fora – analisou Cuca.

Cuca afirma que a chegada de Júnior Santos, ex-Botafogo, já melhora a perspectiva para o ataque, mas quer mais:

- Uma das necessidades que a gente tem é o arrasto, que é o jogador de força no ataque, que tem a velocidade. Então, com ele, você ganha isso. Mas vai precisar mais. Precisamos de mais opções para fortalecer, para encorpar o nosso elenco. O nosso time é bom, mas o nosso elenco tem que melhorar – avaliou o treinador do Atlético-MG.

Atlético-MG foi derrotado nos pênaltis pelo Orlando City (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Quando começou o trabalho em 2021, Cuca pediu 10 dias de prazo para acertar o time. Agora, o técnico prefere não estipular um prazo:

- Era outra situação. Aquele grupo estava pronto, o time estava montado, precisava de trabalho. Teve essa montagem que faz parte do processo e, gradativamente, está pontualmente acontecendo. Então, quando o elenco estiver pronto, aí sim, tem um prazo que se diz ‘me dá agora tanto tempo’. Mas, antes disso acontecer, não tem qualquer previsão – disse Cuca.

Equipe principal do Atlético-MG estreia no Mineiro contra o América

A delegação do Atlético-MG retorna neste domingo (26) a Belo Horizonte, e a equipe principal deve estrear no Campeonato Mineiro quarta-feira, contra o América, às 22h, no Mineirão, pela quarta rodada.

Cuca traz dois problemas dos Estados Unidos: o atacante Caio Maia sofreu entorse no joelho direito no final do jogo contra o Orlando City e o volante Patrick, ex-Palmeiras, que vinha fazendo trabalho de fortalecimento muscular – e não estreou pelo Galo – reclamou de desconforto na panturrilha direita.