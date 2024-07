Morre Moacir, ex-jogador de Atlético-MG, Flamengo e Corinthians

Moacir tinha 54 anos e lutava contra um câncer - Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 16:48 • Belo Horizonte (MG)

O ex-jogador de futebol, Moacir, de 54 anos, morreu, na manhã deste sábado, em Belo Horizonte. O ex-volante lutava contra um câncer de estômago, há dois anos, e não resistiu.

Moacir iniciou sua carreira no Atlético, em 1987. Com a camisa do Galo, ele conquistou três campeonatos mineiros: 1988, 1989 e 1991. No entanto, o principal troféu com a camisa preto e branca foi a Copa Conmebol em 1992. Esse título foi o primeiro internacional da história do clube mineiro. No total, foram 199 partidas em duas passagens.

Além de Galo, Moacir também defendeu as cores de Corinthians, Flamengo e Internacional, além de outras equipes menores. No interior de Minas Gerais, ele jogou em Mamoré e Uberaba. O volante também atuou com as camisas de Atlético de Madrid e Sevilla.

Por sua qualidade, chamado de "diferenciado", foi chamado para a Seleção Brasileira e disputou a Copa América de 1991.

Atlético-MG e Cruzeiro lamentam

O Atlético-MG postou em seu X (antigo Twitter) sobre a morte do ex-atleta.

-O Galo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Moacir, nessa madrugada (20), aos 54 anos.

O Cruzeiro também usou suas redes sociais para lamentar a morte do ex-atleta e informou que Moacir tinha ligação familiar com o filho de Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa.

-O Cruzeiro recebe com tristeza a notícia do falecimento do ex-atleta Moacir Rodrigues dos Santos. Ele era sogro de Bruno Oliveira, filho de Pedro Lourenço.