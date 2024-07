Atlético-MG x Vasco: como é o retrospecto do confronto?

Léo Jardim é um pilar defensivo na campanha cruz-maltina. (Foto: Daniel Ramalho/VASCO)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Separados por um ponto na tabela, os times fazem duelo pela parte de cima na tabela: se vencer, o Cruz-Maltino encosta na briga pelo G-6.

Oscilante na temporada, o Galo recebe um time encaixado e que não perde há cinco partidas. Em resumo, o jogo promete muito equilíbrio, mas o que os números do confronto geral podem dizer sobre a partida?

Atlético-MG x Vasco: Raio-X

Os times se enfrentaram 77 vezes na história, com leve vantagem para o lado carioca: o Vasco venceu 30 vezes e perdeu 28, além de outros 19 empates. No último encontro, pelo Brasileirão do ano passado, vitória magra do Gigante da Colina, com gol de Serginho.

O recorte recente é amplamente favorável ao Vasco, que venceu quatro jogos dos últimos cinco. Porém, quando o assunto é jogar em Minas, o Atlético-MG leva uma vantagem considerável, que triunfou em 20 das 36 partidas.

FATOS DO DUELO:

1 - Ambos os times marcaram gols em cinco dos seis últimos jogos

2 - Um jogo entre os times não termina empatado desde 2018.

3 - Desde 2017, o Atlético-MG venceu apenas dois jogos em dez disputados contra o Vasco.

4 - A maior sequência invicta do duelo é do Atlético-MG, que ficou de 2001 até 2004 sem perder, em um total de seis jogos.

5 - O Vasco marcou gols em 77% dos duelos; o Atlético, em 70%.

Informações gerais da partida

Atlético-MG x Vasco

Data e horário: 21/07/24, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV

Transmissão: TV Globo e Premiere