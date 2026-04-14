Hulk atinge marca indigesta e acumula uma das piores sequências pelo Atlético-MG

Ídolo e um dos maiores artilheiros da história do Atlético, o atacante Hulk vive um momento incomum com a camisa alvinegra. O camisa 7 chegou a dois meses sem marcar gols, acumulando uma de suas piores sequências desde que chegou ao clube.

Ídolo e um dos maiores artilheiros da história do Atlético, o atacante Hulk vive um momento incomum com a camisa alvinegra. O camisa 7 chegou a dois meses sem marcar gols, acumulando uma de suas piores sequências desde que chegou ao clube.

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O jejum já soma 11 partidas. A última vez que Hulk balançou as redes foi em 14 de fevereiro, na vitória por 7 a 2 sobre o Itabirito, ainda pela fase inicial do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o atacante marcou três vezes, registrando seu primeiro e até então único hat-trick pelo Galo.

Com essa sequência, Hulk atinge a terceira pior marca sem gols desde 2021. A segunda pior ocorreu entre o fim de 2024 e o início de 2025, quando ficou 14 jogos sem marcar. Já a pior foi entre agosto e outubro de 2025, com um jejum de 15 partidas.

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Apesar da fase sem gols, Hulk segue como artilheiro do Atlético em 2025, com cinco gols. Logo atrás aparecem Cuello, Victor Hugo e Reinier, todos com quatro. Além disso, o atacante tem contribuído de outras formas: recentemente, deu assistência para Cuello na vitória contra o Internacional e também serviu Reinier na goleada sobre a Chapecoense.

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Hulk reagiu a críticas pela fase ruim no Atlético

Nesta segunda-feira, o atacante usou as redes sociais para fazer um breve desabafo. Vivendo um momento de baixa no Atlético, o jogador tem sido alvo de críticas pelas atuações recentes. Confira o que disse o camisa 7:

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"Focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Então vamos escolher o caminho mais difícil " disse Hulk nas redes sociais.

Hulk em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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