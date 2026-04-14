Hulk atinge marca indigesta e acumula uma das piores sequências pelo Atlético-MG
Ídolo do Galo vive fase ruim com a camisa alvinegra
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Ídolo e um dos maiores artilheiros da história do Atlético, o atacante Hulk vive um momento incomum com a camisa alvinegra. O camisa 7 chegou a dois meses sem marcar gols, acumulando uma de suas piores sequências desde que chegou ao clube.
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Hulk vai às redes sociais e reage a críticas por jejum e fase ruim no Atlético
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O jejum já soma 11 partidas. A última vez que Hulk balançou as redes foi em 14 de fevereiro, na vitória por 7 a 2 sobre o Itabirito, ainda pela fase inicial do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o atacante marcou três vezes, registrando seu primeiro e até então único hat-trick pelo Galo.
Com essa sequência, Hulk atinge a terceira pior marca sem gols desde 2021. A segunda pior ocorreu entre o fim de 2024 e o início de 2025, quando ficou 14 jogos sem marcar. Já a pior foi entre agosto e outubro de 2025, com um jejum de 15 partidas.
Apesar da fase sem gols, Hulk segue como artilheiro do Atlético em 2025, com cinco gols. Logo atrás aparecem Cuello, Victor Hugo e Reinier, todos com quatro. Além disso, o atacante tem contribuído de outras formas: recentemente, deu assistência para Cuello na vitória contra o Internacional e também serviu Reinier na goleada sobre a Chapecoense.
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Hulk reagiu a críticas pela fase ruim no Atlético
Nesta segunda-feira, o atacante usou as redes sociais para fazer um breve desabafo. Vivendo um momento de baixa no Atlético, o jogador tem sido alvo de críticas pelas atuações recentes. Confira o que disse o camisa 7:
"Focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Então vamos escolher o caminho mais difícil " disse Hulk nas redes sociais.
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