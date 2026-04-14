Domínguez completa dez jogos no Atlético ainda em busca de consistência e equilíbrio: veja balanço e números

Eduardo Domínguez completou dez jogos no comando do Atlético e já conseguiu promover avanços na organização da equipe. No entanto, o treinador ainda busca dois pontos fundamentais: consistência e equilíbrio ao longo das partidas.

Eduardo Domínguez completou dez jogos no comando do Atlético e já conseguiu promover avanços na organização da equipe. No entanto, o treinador ainda busca dois pontos fundamentais: consistência e equilíbrio ao longo das partidas.

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O argentino chegou para substituir Jorge Sampaoli, que não teve um bom início de temporada. Domínguez assumiu com a missão de transformar o planejamento e os investimentos do clube em resultados dentro de campo, além de conduzir o time a uma temporada melhor do que as duas anteriores, quando o Atlético foi competitivo nas copas, mas não conquistou títulos e ainda enfrentou dificuldades no Campeonato Brasileiro, chegando a flertar com o rebaixamento.

Seu início foi marcado por decisões importantes no Campeonato Mineiro. Na estreia, empatou com o América, mas garantiu a classificação nos pênaltis. Na final, porém, acabou derrotado pelo Cruzeiro, ficando com o vice-campeonato estadual.

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Na sequência, já pelo Brasileirão, conquistou sua primeira vitória no comando do time. A partir daí, o Atlético apresentou oscilações: mostrou força jogando em casa, mas teve dificuldades para repetir o desempenho como visitante, acumulando derrotas longe da Arena MRV.

Durante a pausa para a Data FIFA, no fim de março, Domínguez teve nove dias de treinamentos para conhecer melhor o elenco e implementar sua ideia de jogo. O período surtiu efeito inicialmente, com a equipe alcançando uma sequência inédita na temporada, de duas vitórias consecutivas, incluindo um triunfo fora de casa, com atuação consistente.

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Apesar da evolução, o time voltou a oscilar nas últimas partidas. O Atlético teve queda de rendimento e somou duas atuações abaixo do esperado, sendo derrotado pelo Puerto Cabello, na estreia da Sul-Americana, e pelo Santos, no Brasileirão.

Domínguez tem reforçado constantemente a importância do equilíbrio. Em pouco mais de um mês de trabalho, o time ainda não conseguiu manter regularidade, mas o treinador parece ter encontrado uma base ao repetir a escalação nas últimas partidas. Agora, o desafio é retomar o caminho das vitórias para se manter próximo dos líderes no Campeonato Brasileiro e buscar a recuperação na Sul-Americana em busca da classificação.

Números do Atlético de Domínguez

10 partidas disputadas 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas 43% de aproveitamento 9 gols marcados e 8 gols sofridos Marcou gols em 5 jogos Sofreu gols em 6 jogos

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Domínguez treinamento data-fifa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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