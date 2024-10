Torcedores vão à loucura com drible de Hulk em Jemerson: ‘Humilhou’

Hulk marcou de pênalti na partida entre Atlético-MG e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro

No confronto entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena MRV, pela sexta rodada do Brasileirão, em partida atrasada devido às enchentes no Rio Grande do Sul, Hulk sofreu uma falta do zagueiro Jemerson dentro da grande área, após linda jogada do atacante. A jogada que rendeu pênalti ao time do Galo fez os torcedores do clube mineiro irem à loucura nas redes sociais.

Hulk pegou a bola no flanco esquerdo dentro da área adversária e em marcação mano a mano, o jogador do Atlético-MG driblou o defensor do Imortal e recebeu a falta. O árbitro agiu rapidamente e marcou penalidade ao time do Galo.

