Atlético-MG aparece no Top-10 no ranking de clubes da Conmebol

Vice-campeão da Copa Libertadores deste ano, o Atlético-MG subiu sete posições e está no Top-10 no ranking de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divulgado nesta segunda-feira (16) pela Diretoria de Competições da entidade.

Na lista anterior, o Atlético-MG estava na 14ª colocação, com 4.202,2 pontos. Com a boa campanha na Libertadores deste ano, apesar da perda do título para o Botafogo, o Galo subiu para o 7.o. lugar, com 5.507,7 pontos, atrás apenas de River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo, Peñarol e Nacional, do Uruguai.

Como não se classificou para a Copa Libertadores de 2025, o Atlético-MG vai disputar a Sul-Americana na próxima temporada e já está garantido como um dos cabeças de chave da competição. Isso porque os seis primeiros colocados do ranking vão disputar a Libertadores – o Boca Juniors terá de começar na última fase preliminar.

CBF divulga os potes do sorteio da Copa do Brasil 2025

Além do Atlético-MG, os representantes brasileiros na Sul-Americana serão Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Fluminense e Vitória. Todos entram direto na fase de grupos. Os tricolores carioca e gaúcho também estão garantidos como cabeças de chave, pela colocação que ocupam no ranking de clubes.

Ranking Conmebol 2024 (Divulgação/Conmebol)

Atlético-MG aguarda sorteio de grupos da Sul-Americana em março

O ranking da Conmebol é divulgado anualmente e serve para definição dos potes e posições nos sorteios das fases preliminares e de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A lista é calculada somando pontos de desempenho histórico e recente dos times nos torneios da Conmebol.

O sorteio das fases preliminares da Libertadores e Sul-Americana será realizado na próxima quinta-feira (19). Já o evento que definirá os grupos das duas competições está marcado para março de 2025, após o término das fases preliminares.