Atlético-MG está fechado com mais dois reforços

O Atlético-MG vai anunciar nas próximas horas mais duas contratações para a temporada: o atacante João Marcelo, do Guarani, e o zagueiro Vitor Hugo, do Bahia. O CSO (Chief Sports Office) do clube, Paulo Bracks, confirmou as negociações nesta quarta-feira (5), após a goleada por 4 a 1 sobre o Manaus, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Apesar de João Marcelo ter assistido ao jogo do Galo no Mineirão, o dirigente preferiu não confirmar a contratação, por enquanto:

- O João Marcelo é um jogador que a gente prospectou, esteve na Cidade do Galo, viu o jogo, mas ainda não é jogador do Atlético-MG porque a previsão é para assinar o contrato nesta quinta-feira (6). Ele está dentro da política do clube de ter um elenco equilibrado, um nome que a gente analisou e que está bem avaliado no mercado – afirmou Paulo Bracks.

➡️Novo reforço do Atlético-MG assiste à goleada sobre o Manaus

O dirigente do Atlético-MG reclamou que a negociação quase foi atravessada por outro clube – ele não citou o nome, mas o Corinthians também estava interessado no atacante do Guarani:

continua após a publicidade

- Começamos a negociação bem mineiramente, bem tranquilo, com as pontas envolvidas bem firmes, clubes e estafe do jogador, e, no meio da negociação, surgiu um clube rival e fez uma proposta indecorosa ao jogador, para tentar atravessar o negócio.

Atacante João Marcelo assina contrato com o Atlético-MG nesta quinta-feira (6) (Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC)

O técnico Cuca também falou sobre a contratação do atacante João Marcelo:

- O João Marcelo é um jovem muito promissor, de velocidade, força e arranque, um centroavante que a maioria dos treinadores gosta de ter. Vai precisar de maturação, mas é uma grande aquisição.

continua após a publicidade

Zagueiro Vitor Hugo vai suprir carência do elenco atleticano

➡️Atlético-MG está perto de anunciar zagueiro experiente

Outro contratação fechada pelo Atlético-MG é a do zagueiro Vítor Hugo, do Bahia:

- Temos um pré-acordo com o Bahia. O atleta viria por empréstimo para composição de elenco, com as características de perna esquerda, experiente e que já trabalhou com a nossa comissão técnica – afirmou Paulo Bracks, referindo-se ao período em que o zagueiro foi comandado por Cuca no Palmeiras.

Para o técnico Cuca, Vitor Hugo vai suprir uma carência do elenco atleticano:

- Temos uma carência de zagueiro pelo lado esquerdo. O Alonso logo vai ser convocado e não temos substituto. Estamos trabalhando dentro do orçamento, e ele tem a minha confiança e vem com custo zero. É responsável e um bom jogador – disse o treinador.

Sobre o atacante Ênio, do Juventude, Paulo Bracks revelou que é um jogador que o Atlético-MG procurou obter informações, fez sondagens, mas não chegou a negociar. O zagueiro colombiano Mina também não está nos planos do clube, ainda mais depois do acerto com Vitor Hugo. O dirigente atleticano confirmou que o atacante Palacios segue sendo negociado, por empréstimo, com o Vasco.