Atlético-MG goleia Manaus e está na terceira fase da Copa do Brasil

O Atlético-MG não teve dificuldade para golear o Manaus por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), no Mineirão, e se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Os quatro gols do Galo foram marcados por diferentes atacantes: Alisson, que entrou no lugar de Hulk, Cuello, Rony e Devyerson. Com a classificação, o Atlético-MG recebe da CBF mais R$ 2,315 milhões de premiação. Nas fases anteriores, o clube havia garantido R$ 3,4 milhões. A próxima fase da competição, que contará com a presença de 12 equipes pré-classificadas, será disputada nas datas-bases de 30 de abril e 21 de maio.

A resistência do Manaus não durou 20 minutos. Depois de Rony e Gabriel Menino perderem boas chances de marcar, Alisson abriu o placar aos 17 minutos, aproveitando rebote do goleiro Gustavo, após chute de Rony. Depois de alguns sustos do Manaus, o Atlético-MG chegou ao segundo gol, aos 31 minutos, com o aniversariante Cuello, que chutou colocado, de fora da área, no canto direito de Gustavo.

Cuello fez o segundo gol do Atlético-MG no dia em que completou 25 anos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atlético-MG volta a marcar duas vezes no segundo tempo

O segundo tempo começou num ritmo forte. Logo aos 3 minutos, Rony, com chute forte e rasteiro, ampliou para o Atlético-MG. O Manaus fez o gol de honra três minutos depois, com Renan chutando de longe e acertando o ângulo de Everson. Caio Paulista acertou a trave e, pouco depois, Cuello passou para Devyerson, livre na pequena área, apenas empurrar para o gol e fechar a goleada.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 X 1 MANAUS

COPA DO BRASIL 2025 - SEGUNDA FASE

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 5 de março de 2025 - 19h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Alisson (17'/1°T), Cuello (31'/1°T), Rony (3'/2°T), Renan (6'/2°T) e Deyverson (20'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (Atlético) e Miliano (Manaus)

💸 Renda: R$ 655.610,65

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 15.815

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana (Igor Gomes); Alan Franco, Gabriel Menino (Caio Paulista) e Gustavo Scarpa (Rubens); Cuello (Bernard), Rony e Alisson (Deyverson).

MANAUS (Técnico: Júlio César Nunes)

Gustavo, Jefferson (Lelo) (Levy), Erik Henrique e Kesley; Caio Hila (Denzel), Zé Augusto (Miguel), Bosco, Victor Lima (Gabriel Masson) e Miliano; Renan e Vitinho.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril e Henrique Neu Ribeiro

4️⃣ Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães