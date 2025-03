Novo reforço do Atlético-MG assiste à goleada sobre o Manaus

O novo reforço do Atlético-MG para a temporada esteve no Mineirão na noite desta quarta-feira (5): o atacante João Marcelo, de 19 anos, assistiu à goleada da equipe sobre o Manaus por 4 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogador foi revelado pelo Guarani de Campinas, que acertou a transferência para o Galo, depois de rápida negociação. O contrato será por cinco temporadas, e o clube campineiro mantém percentual sobre os direitos econômicos do atacante.

João Marcelo estreou no time profissional do Guarani na última rodada da Série B do Brasileiro de 2024, contra o Brusque, fora de casa. Nesta temporada, o atacante retornou ao Sub-20 para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou cinco gols em cinco jogos. No Campeonato Paulista, João Marcelo participou de 11 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Um dos gols foi marcado no empate entre Guarani e Corinthians por 2 a 2, pela 12.a rodada do Campeonato Paulista, dia 23 de fevereiro, na Neo Química Arena. A atuação de João Marcelo chamou a atenção da diretoria corintiana, que também estava de olho no jogador.

Nono reforço do Atlético-MG para 2025 só poderá estrear no Brasileiro

João Marcelo terá condições de jogo somente para o Campeonato Brasileiro, que começa no fim de março. Nova janela de transferência será aberta segunda-feira e vai até 11 de abril, para jogadores que disputaram estaduais neste ano.

O atacante será o nono reforço do Atlético-MG para 2025. O clube já contratou o zagueiro Iván Román, o lateral-direito Natanael, o lateral-esquerdo Caio Paulista, os volantes Gabriel Menino e Patrick e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Rony. O chileno Iván Román foi o único que ainda não estreou.