Gabriel Menino confessou: ‘Fiquei assustado. Foi sinistro’

Estreante no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, o volante Gabriel Menino não escondeu a surpresa com o nível de competitividade da partida disputada neste sábado (18), em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup, que terminou empatada por 0 a 0. Foram 47 faltas marcadas pelo árbitro norte-americano Marcos de Oliveira.

- Fiquei um pouco assustado com o tanto de falta. E olha que estou acostumado com Palmeiras x Corinthians. Foi um pouco mais sinistro. Mas vou me acostumar e me adaptar o mais rápido possível – comentou o volante atleticano, na saída do campo.

Gabriel Menino também revelou a conversa dos jogadores no vestiário antes da partida:

- A frase que usamos no vestiário foi ‘se não der para ganhar, não vamos perder’. Acho que, por ser o primeiro jogo nosso no ano, começamos muito bem. Fizemos o melhor, fomos muito bem e vamos dar sequência ao nosso trabalho – afirmou o jogador.

O volante do Atlético-MG também comentou sobre a dificuldade que teve em exercer a função pedida pelo técnico Cuca:

- Ele me pediu para jogar mais à frente, um pouco difícil, porque queria que viesse para dentro e aí fechava espaço dos companheiros. Mas temos muito tempo pela frente e vou me adaptar. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível – garantiu Gabriel Menino, que teve boa chance de marcar no meio do segundo tempo.

- Dei um chapéu no Fabrício Bruno, mas ele conseguiu se recuperar.

Gabriel Menino garante que o Atlético-MG estará melhor na segunda apresentação

Segundo o jogador, a tendência é de uma melhora geral, já que o Atlético-MG está apenas começando a preparação para a temporada 2025.

- A gente não tem nem 10 dias de treinos, estamos entrando no ritmo e temos muito a melhorar para dar sequência e fazer um ótimo segundo jogo, na semana que vem, e continuar trabalhando para trazer títulos para o Galo este ano.

O Atlético-MG continua em Orlando (EUA) com atividades durante a semana até sábado, quando a equipe volta a jogar pela FC Series, enfrentando o time da casa, o Orlando City, também no Inter&Co Stadium, às 17h (de Brasília)