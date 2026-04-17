Domínguez direciona forte cobrança ao elenco do Atlético: 'Se não correr vai ser difícil'

O Atlético venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), na Arena MRV, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe e fez uma cobrança firme ao elenco.

O Atlético venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), na Arena MRV, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe e fez uma cobrança firme ao elenco.

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O treinador iniciou sua avaliação destacando o baixo rendimento do Galo, que, apesar da vitória, voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado. Domínguez ressaltou que o time teve dificuldades mesmo diante de um adversário de menor expressão, reforçando a necessidade de evolução e melhorias nas próximas partidas:

— Hoje, nos custou, voltou a nos custar, aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. Tivemos controle de bola, sem chegar ao gol rival. Outro dia, estávamos falando depois da derrota para o Santos, mas não foi o Santos, fomos nós. Não foi o Puerto Cabello, fomos nós. Agora, a mesma coisa com o Juventud. Se não pudermos fazer a diferença contra equipes menores, vai ser um semestre difícil, dificílimo — analisou Domínguez

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— Eu acredito em algo e acredito muito, porque já estive do outro lado, de ser o time mais 'fraco'. Esses times correm e são fortes mentalmente. Correm e são fortes mentalmente porque acreditam que vão ter uma oportunidade, e nós demos a eles a oportunidade e eles aproveitaram —

— Se não corrermos, vai ser difícil. Na Venezuela, nos superaram correndo. Hoje, nos igualaram correndo. O diagnóstico está feito. Mas nós, muitas vezes, acreditamos que, pela categoria dos jogadores, não vão nos alcançar. Se corrermos, não vão nos alcançar. É simples, muito simples. Não há tanto mistério. É treinar forte e jogar forte. Se treinar 'mais ou menos', vai jogar 'mais ou menos' — criticou o treinador

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