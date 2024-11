Gabriel Milito, do Atlético-MG, convoca 31 atletas para lista de relacionados do Galo para o confronto diante do Flamengo, na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 06:00 • Belo Horizonte

O Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, neste domingo (3), válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. A bola rola às 16h (de Brasília), e o técnico Gabriel Milito conta com 31 jogadores à disposição para buscar a vantagem fora de casa.

Recuperados de lesão, os meias Bernard e Zaracho estão com o elenco e podem pintar ao longo da partida contra o time carioca.

▶️Jogadores do Atlético-MG são liberados do DM para decisão contra o Flamengo

Quem também aparece na lista do treinador argentino é o goleiro Gabriel Átila, de 21 anos, o meia Vitinho e o atacante Caio Maia.

Caio vem ganhando oportunidades com Gabriel Milito desde que foi integrado ao elenco profissional do Galo, na atual temporada, no jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atlético-MG encerra preparação para jogo contra o Flamengo, pela final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza/Atlético)

▶️Flamengo x Atlético-MG terá reencontro de Gabigol e Hulk após provocações

As ausências do Galo ficam por conta de Deyverson e Fausto Vera. Os dois jogadores já atuaram por outros times na competição e, por força do regulamento, não podem entrar em campo contra o Atlético-MG.

O atacante Cadu é o único atleta no departamento médico do Atlético. O jogador passou por uma cirurgia em decorrência de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e nos meniscos lateral e medial do joelho direito e segue em tratamento na fisioterapia.

Provável Atlético: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

Relacionados do Atlético