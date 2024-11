Por que Deyverson, do Atlético-MG, está fora da Copa do Brasil?

Deyverson, do Atlético-MG, não pode jogar a Copa do Brasil pelo time mineiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 05:45 • Belo Horizonte

O Atlético-MG entra em campo neste domingo (3), contra o Flamengo, pela final da Copa do Brasil, com a ausência de um dos destaques do elenco nos últimos meses: Deyverson.

Anunciado pelo Galo em agosto, o camisa 9 não pôde ser inscrito no torneio para atuar com a camisa alvinegra por já ter defendido o Cuiabá na competição, na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Portuguesa-RJ.

O regulamento do torneio não permite que um jogador dispute a Copa por dois times diferentes.

O mesmo acontece com Fausto Vera. O atleta já disputou a competição pelo Corinthians - antes de chegar ao Atlético - e também segue de fora do elenco.

Deyverson e Arana celebram a classificação do Atlético-MG para a final da Copa Libertadores (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Nas graças da torcida

Oficializado pelo clube mineiro no início de agosto, Deyverson estava no Cuiabá e assinou contrato com o clube mineiro válido até o fim de 2025.

A direção do Atlético foi em busca de um novo atacante para ocupar a vaga de Hulk, que estava lesionado. O Galo fez uma proposta de compra de R$ 4,5 milhões pelo jogador e, desde que chegou a Belo Horizonte, Deyverson disputou 14 jogos, com seis gols e duas assistências.

Além da personalidade irreverente e do jeito carismático, Deyverson caiu nas graças da torcida por ter um estilo provocador dentro de campo. O jogador foi o herói do Galo na classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores, diante do Fluminense, marcando dois gols e carimbando a vaga alvinegra.

Flamengo e Atlético se enfrentam neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, às 16h. A decisão tem data marcada para o dia 10 de novembro, no mesmo horário, na Arena MRV.