Com apenas um reforço pra iniciar a temporada de 2024, o treinador do Atlético-MG Luiz Felipe Scolari afirmou em coletiva estar satisefeito com elenco. O técnico tem como objetivo brigar por todos os torneios que o time vai disputar, que serão o Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.