Griezmann chegou ao time em 2014 e ficou até 2019. Na primeira passagem, o francês 133 gols em 257 partidas. Depois, o jogador se transferiu para o Barcelona, mas não fez muito sucesso no time rival. Em 2021, o craque retornou e foi balançando as redes até se tornar maior artilheiro da história do Atlético de Madrid.