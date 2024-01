2 - Fome depois de 'frustração' na Europa

Embora a Europa tenha sido vista como um sonho para Scarpa, o jogador não chegou nem perto de ter uma trajetória parecida com a vista quando atuava no Palmeiras. Com passagens pelo Nottingham Forest (ING) e Olympiacos (GRE), não chegou a se firmar e consolidar um espaço como o que era visto no time paulista. Foram apenas 20 jogos, sem gols ou assistências.