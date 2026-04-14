Atlético-MG tem bom retrospecto em casa contra equipes uruguaias

O Atlético volta a campo na próxima quinta-feira (14), às 19h, na Arena MRV, para enfrentar o Juventud, do Ururguai. Jogando em casa, o Galo acumula bons números e leva vantagem no histórico contra equipes uruguaias.

O Atlético volta a campo na próxima quinta-feira (14), às 19h, na Arena MRV, para enfrentar o Juventud, do Ururguai. Jogando em casa, o Galo acumula bons números e leva vantagem no histórico contra equipes uruguaias.

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Ao longo de sua história, o Atlético disputou seis partidas como mandante contra clubes uruguaios. O retrospecto é bastante positivo: são quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 72%.

A última vez que o clube mineiro recebeu um adversário do país vizinho em Belo Horizonte foi pela Libertadores de 2024, ainda na fase de grupos. Na ocasião, o Galo enfrentou o Peñarol e venceu por 3 a 2 na Arena MRV, com dois gols de Gustavo Scarpa e um de Paulinho.

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Retrospecto geral Atlético x uruguaios

Considerando o retrospecto geral, o equilíbrio é maior. Levando em conta partidas disputadas tanto no Uruguai quanto em Belo Horizonte, os números são mais parelhos.

Ao todo, foram 12 confrontos, com cinco vitórias do Atlético, três empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 50%.

O primeiro duelo entre o Galo e uma equipe uruguaia aconteceu em 2000, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Atlético recebeu o Bella Vista e venceu por 2 a 1, com dois gols de Guilherme.

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Situação na Sul-Americana

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético precisa reagir jogando diante de sua torcida. No outro confronto do Grupo B, o Juventud, próximo adversário do time mineiro, empatou por 1 a 1 com o Cienciano.

Com os resultados da primeira rodada, o Galo ocupa a lanterna do grupo, ainda sem pontos. O Puerto Cabello lidera com três pontos, enquanto Juventud e Cienciano aparecem com um ponto cada. Na Sul-Americana, é importante destacar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Já o segundo lugar disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

Puerto Cabello e Atlético-MG pela primeira rodada da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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