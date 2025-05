O Atlético-MG e o Iquique estão escalados para a partida de logo mais pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), em Iquique, no Chile. A partida será transmitida pela ESPN e pela Disney+.

Cuca escalou o Atlético com mudanças. Rubens vai ser o único volante da equipe, que conta com uma trinca de armadores. Cuello vai ser poupado.

Everson; Saravia, Júnior Alonso, Rômulo e Caio Paulista; Rubens, Igor Gomes, Scarpa e Bernard; Palacios e Rony.

O primeiro confronto entre as equipes terminou com goleada atleticana. Em partida no Mineirão, o Atlético derrotou os chilenos por 4 a 0, com gols de Rony, Hulk, Scarpa e Natanael. Os mineiros ocupam a liderança do Grupo H, com a mesma pontuação do Caracas, porém com melhor saldo de gols. Os chilenos estão na lanterna, com apenas um ponto somado.

O Atlético também vive invenciblidade, mas de cinco jogos. São duas vitórias e três empates.

Cuca, contará com um importante reforço. Júnior Santos foi liberado pelo DM e pode voltar a atuar pelo Galo. Em entrevista coletiva, o treinador do Atlético afirmou que o atacante deve atuar no máximo 30 minutos, para não correr o risco de retornar ao departamento médico.

O Iquique vem com quatro jogos de invencibilidade, são duas vitórias e dois empates.

Escalação do Deportes Iquique: Requena; Gomez, Ferreyra, Saborit e Jorquera; Hoyos, Davila, Fuentes e Ramos e Bryan Soto; Parraguez.

Confira as informações do jogo entre Deportes Iquique e Atlético pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTES IQUIQUE X ATLÉTICO-MG

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 8 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, Chile

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gisela Trucco (ARG)

🔎 VAR: Jorge Baliño (ARG)